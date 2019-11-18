محمد بن زايد ورئيس ليبيريا يبحثان علاقات الصداقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، علاقات الصداقة مع الرئيس الليبيري جورج ويا.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الذي يقوم بزيارة للإمارات حاليا لحضور منتدى الأعمال العالمي الأفريقي لعام 2019 الذي يعقد في دبي.

ورحب ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء بزيارة الرئيس الليبيري والوفد المرافق إلى الإمارات وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين الصديقين إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.