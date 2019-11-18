انت الان تتابع بوريس جونسون يعد الشركات بخفض ضرائبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بسلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات وذلك في كلمة الاثنين في مؤتمر "اتحاد الصناعات البريطانية"، أكبر منظمة لأصحاب الأعمال في بريطانيا، وذلك في خضم حملة الانتخابات التشريعية وقبل نحو شهرين من موعد بريكست المقرر.

وأقر جونسون في كلمته بأن معظم رؤساء الأعمال الكبرى "لم يكونوا يريدون بريكست"، لكن أكثر ما يشغلهم الان هو انتهاء فترة الغموض بشأن عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ووعد انه في حالة فوزه في انتخابات 12 كانون الاول/ديسمبر فسيقوم "بخفض الرسوم العقارية على الشركات، وخفض ضرائب اصحاب العمل، وان خفض مساهمة أصحاب العمل في الضمان الصحي بالف جنيه استرليني لاكثر من نصف مليون صاحب عمل"، بحسب مقاطع من خطابه حصلت عليها وكالة فرانس برس.

كما ينوي زعيم حزب المحافظين خفض الضرائب على أعمال البناء الجديدة وزيادة الاعفاءات الضريبية على أنشطة البحث والتنمية.

وتقدر الصحافة البريطانية بمليار جنيه استرليني قيمة خفض الضرائب على الشركات.

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في المقابل ينوي منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربن تقديم مساعدات لتمويل "متدربين على المناخ" وذلك عند مخاطبته المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية.

وينوي حزب العمال استحداث 320 الف "متدرب مناخ" خلال ولاية اولى بهدف سد "النقص الخطير في المهارات في المملكة المتحدة" والذي سيستمر "في التفاقم بسبب دخول الآلات (في عديد المهن) ومع ضرورة الاستجابة للتغير المناخي".

ودعا الاتحاد الاحد عشية مؤتمره السنوي الاحزاب المشاركة في حملة الانتخابات التشريعية المبكرة الى تجنب "سنة أخرى ضائعة بسبب الشلل السياسي" بعد ثلاث سنوات ونصف من ازمة بريكست.

ويجمع المؤتمر السنوي للاتحاد تقليديا أبرز الزعامات السياسية. ومن المقرر ان تخاطب زعيمة حزب الديمقراطيين الاحرار (وسط) جو سوينسون الاثنين المؤتمر.