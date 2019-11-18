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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة العليا الصومالية تؤجل دعوى رفعتها المعارضة ضد الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
أجلت المحكمة العليا في مقديشو اليوم الاثنين قضية رفعها حزب هميلو قرن السياسي المعارض ضد الحكومة الاتحادية في الصومال.
وقضت المحكمة بأنه سيتم النظر في القضية في غضون أسبوع واحد بعد أن طلب الفريق القانوني الذي يمثل هميلو قرن مزيدًا من الوقت للاستعدادات.
وقدم رئيس الدولة السابق ، الشيخ شريف شيخ أحمد ، الدعوى المرفوعة ضد وكالة الطيران المدني الصومالي بعد أن تم رفض الطائرة المستأجرة التي أراد هو وأفراد المعارضة السياسيون الآخرون السفر.
وكان من المقرر أن يتوجه الشيخ شريف مع الرئيس السابق ، حسن شيخ محمود ، إلى كيسمايو في سبتمبر لحضور حفل تنصيب زعيم ولاية جوبالاند ، أحمد محمد إسلام.
ورفضت الحكومة الفيدرالية إعادة انتخاب أحمد مادوبي لمخالفته المبادئ التوجيهية لوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية.
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