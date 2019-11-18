الحضرمي يبحث مع مسؤولة كندية مستجدات جهود السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية، محمد الحضرمي، اليوم الإثنين، مع رئيس الدائرة العامة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية، بالسفيرة، ساندرا ماكاردل، مستجدات جهود عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة .



وجدد الحضرمي خلال اللقاء، التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على الوصول إلى سلام مستدام مبني على ما توافق عليه كافة أبناء الشعب اليمني من خلال المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.

وشدد الحضرمي على أهمية توقيع اتفاق الرياض .. مثمناً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول الى هذا الاتفاق وضمان تنفيذه .

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد أن عودة دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري الى العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل مؤسسات الدولة سيساهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وسينعكس بالإيجاب في كافة المناطق المحررة كما أنه سيوحد كافة الجهود لمواجهة المشروع الإيراني الحوثي الهادف إلى زعزعة أمن اليمن والمنطقة.

كما تقدم الحضرمي بالشكر والتقدير لموقف الحكومة الكندية الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق في المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الكندية مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في اليمن.

من جانبها أكدت السفيرة ماكاردل على اهتمام بلادها بالشأن اليمني ودعمها الكامل لمسار عملية السلام التي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدة أن بلادها تشجع ايضاً كافة الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

كما أكدت السفيرة على أن توقيع اتفاق الرياض يبعث رسائل إيجابية خاصة فيما يتعلق بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن ، كما عبرت عن تطلعها لأن ينعكس هذا الاتفاق بشكل إيجابي على المساعي الهادفة لتحقيق السلام الشامل في اليمن

حضر اللقاء مسؤول الأمريكيتين بوزارة الخارجية سامي الباشا .