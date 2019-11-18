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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. فيديو لمتحرشة تثير سخطاً واسعاً على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أثار فيديو لمواطنة تتحرش بالمواطنين في الشارع سخطاً واسعاً على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر .
ويظهر في الفيديو فتاة في سيارة تقوم بالتحرش بالمواطنين في الشارع بألفاظ وقحة، عكست إنحطاط أخلاقي وقلة أدب وإنعدام تربية، حسبما ذكر المغردون .
وطالب المغردون بضرورة تعقب هذه الفتاة ومحاسبتها على قيامها بهذا العمل ونشرها لهذا الفيديو على حسابها في سناب شات .. مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تعكس صورة سيئة عن الفتاة الخليجية .
فيما أشار مغردون، إلى أنه اذا كان المتحرش ولد لكانت السلطات الأمنية قد تحركت للقبض عليه .. مطالبين بضبط هذه الفتاة ومحاسبتها على ما قامت به من تحرش .
#متحرشة_ياللعار تحرش ، غزل ، الفاظ وقحة ، انحطاط اخلاقي ، قلة ادب وسوء تربية وحياء ، انعدام تربية ، لا حجاب ولا احتشام pic.twitter.com/Z7E2NmI6Cj— علي ???????? (@a_l_i_h_m_h)
#متحرشة_ياللعار— علي 🇸🇦 (@a_l_i_h_m_h) November 18, 2019
تحرش ، غزل ، الفاظ وقحة ، انحطاط اخلاقي ، قلة ادب وسوء تربية وحياء ، انعدام تربية ، لا حجاب ولا احتشام pic.twitter.com/Z7E2NmI6Cj
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