شاهد .. فيديو لمتحرشة تثير سخطاً واسعاً على تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثار فيديو لمواطنة تتحرش بالمواطنين في الشارع سخطاً واسعاً على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر .



ويظهر في الفيديو فتاة في سيارة تقوم بالتحرش بالمواطنين في الشارع بألفاظ وقحة، عكست إنحطاط أخلاقي وقلة أدب وإنعدام تربية، حسبما ذكر المغردون .

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وطالب المغردون بضرورة تعقب هذه الفتاة ومحاسبتها على قيامها بهذا العمل ونشرها لهذا الفيديو على حسابها في سناب شات .. مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تعكس صورة سيئة عن الفتاة الخليجية .

فيما أشار مغردون، إلى أنه اذا كان المتحرش ولد لكانت السلطات الأمنية قد تحركت للقبض عليه .. مطالبين بضبط هذه الفتاة ومحاسبتها على ما قامت به من تحرش .