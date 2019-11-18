عملية خطف وسطو مسلح نفذتها الميليشيات ⁧‫الحوثية‬⁩ لقاطرة بحرية جنوب ⁧‫البحر الأحمر‬⁩

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي اليوم، أنه عند الساعة 22:58 من مساء الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين، على متنها عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيات الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

وشدد العقيد المالكي على أن الميليشيات الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة متعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.