تكتل "الجمهوريّة القويّة" يعقد اجتماعه الدوري في معراب

يعقد في هذه الأثناء، تكتل "الجمهوريّة القويّة" اجتماعه الدوري في ​معراب​ برئاسة رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، وحضور: نائب رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​غسان حاصباني​، الوزيران المستقيلان: د. مي الشدياق ود. ​ريشار قيومجيان​، نائب رئيس الحزب النائب ​جورج عدوان​، النواب: ​ستريدا جعجع​، بيار ​جورج عقيص​، ​وهبي قاطيشا​، ​عماد واكيم​، د. ​فادي سعد​، د. ​أنطوان حبشي​، ماجد ​إدي ابي اللمع​، ​شوقي الدكاش​، ​جوزيف اسحق​، ​سيزار المعلوف​، ​أنيس نصار​ و​جان طالوزيان​، الوزراء السابقون: ​ملحم الرياشي​، د. ​طوني كرم​ و​جو سركيس​، النواب السابقون: د. ​فادي كرم​، ​إيلي كيروز​، ​أنطوان زهرا​ وأنطوان أبو خاطر، الأمينة العامة لحزب "القوّات" د. ​شانتال سركيس​، عضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ورئيس جهاز الإعلام والتواصل ​شارل جبور​.

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