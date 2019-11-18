مياومو التعليم المهني انضموا الى المعتصمين في طرابلس

أعلن المياومون في ​التعليم المهني والتقني​ انضمامهم إلى المعتصمين في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​طرابلس​، حيث نصبوا خيمة عقدوا فيها سلسلة لقاءات تنسيقية مع الأساتذة ومسؤولين في الحراك، مؤكدين ان اعتصامهم سيستمر في الساحة حتى تحقيق مطالب الحراك ومطالبهم المتعلقة بحقهم في التثبيت في الملاك المهني.

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