حسن مراد: تتفق الرؤية الإقتصادية مع المصلحة الوطنية بالتوجه ناحية الشرق

اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسن مراد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الرؤية الإقتصادية تتفق مع المصلحة الوطنية بالتوجه ناحية الشرق الى العمق العربي بإعتبار ​الدول العربية​ الشقيقة تشكل السوق الأقرب لنا، واسواق الدول الآسيوية ك​إيران​ و​باكستان​ و​الهند​ و​الصين​ و​روسيا​ يجب الوصول لها ليصبح التوازن قائما بيننا وبينهم تصديرا واستيرادا لتعويض الخسارة غرباً.

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