ابوزيد: لا احد يستطيع الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية خلال تشكيل الحكومة

اشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد الى ان الروس يعرفون ان وجود النازحين السوريين يشكل عبء اقتصادي مالي واجتماعي وبيئي وامني، واقرب وسيلة لعودة النازحين هو الاتصال المباشر، وقد اقترح الروس انشاء لجنة ثلاثية لبنانية روسية سورية لتنسيق الموضوع لا سيما في ظل وجود سفارات بين البلدين. ولفت ابو زيد في حديث تلفزيوني، الى ان المبادرة الروسية لعودة النازحين لم تنتهي ولم تفشل بالكامل، والروس يسعون في هذا السياق مع عدد من الدول لا سيما اميركا والمانيا.
واكد ابو زيد علة صوابية الحراك الشعبي لناحية المطالب الشعبية، الا ان رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري استقال لملمة شارعه، وكي يعود الى الحكومة تحت ضغط الشارع، الا انه في الواقع هناك انتخابات نيابية منذ سنة ولا احد يستطيع الانقلاب على نتائج هذه الانتخابات، ووضع الشروط التعجيزية للحكومة، والسؤال اليوم من اجل ماذا في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة؟ او بإنتظار ماذا؟ وفي كل يوم نحن بلا حكومة نطيل الازمة.
وشدد على ان المسؤول في الدولة يجب ان يكون مسؤول وان لا يهرب عند اول استحقاق، مشددا في السياق ذاته على ضرورة الحفاظ على التسوية الرئاسية رغم الترنخ الذي يحصل اليوم. وامل بعقد جلسة نيابية تشريعية غدا من اجل اقرار المشاريع الاصلاحية.
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