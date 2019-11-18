ترامب: الجمهوريون في أوج اتحادهم وإجراءات عزلي مصطنعة

اعتبر الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، أن "الجمهوريين في أوج اتحادهم"، مشيرا الى أن رئيسة ​مجلس النواب​ ​نانسي بيلوسي​ لن تفعل شيئا، واصفا إجراءات عزله بـ"المصطنعة".

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