الحرس الثوري الإيراني: سنتصدى لكل من يعمل على زعزعة أمن البلاد 

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "سيتصدى لجميع أنواع الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار داخل البلاد"، مشيرًا الى أنه "ما جرى في إيران كان بدعم مسؤولين في أمريكا وعائلة بهلوي والحرب النفسية التي تخوضها وسائل إعلام صهيونية".
وفي أول بيان أصدره تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها إيران في الأيام الأخيرة، على خلفية رفع أسعار البنزين، أوضح الحرس الثوري الإيراني أن "الحفاظ على أمن البلاد وهدوء واستقرار المجتمع "واجب شرعي وقانوني، من خلال التعاون مع باقي القوات المسلحة والأمنية".
وأعرب الحرس الثوري عن شكره لأبناء الشعب "لوعيهم وذكائهم في تشخيص مؤامرات الأعداء والتمييز بين المطالبات الشعبية وأعمال الشغب والعنف".
واندلعت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي عمت طهران ومدن إيرانية أخرى، يوم الجمعة الماضي، بعد إصدار الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قرارا برفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وواجه هذا القرار ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك من بعض نواب البرلمان الإيراني.
ويعيش الاقتصاد الإيراني صعوبات جسيمة في ضوء الضغوط المستمرة من قبل الولايات المتحدة، وخاصة بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع النفط الإيراني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وطهران.
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