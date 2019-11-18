التحالف العربي: الحوثيون خطفوا قاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر

اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ العقيد الركن تركي المالكي أنه "عند ​الساعة​ (58 : 22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب ​البحر الأحمر​ تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر من ​الحوثيين​"، مشيرا الى ان "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المنطمة على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق ​باب المندب​ وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

وشدد العقيد المالكي على أن "حركة ​انصار الله​ وبحسب القانون الدولي مسؤولة عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ ​الأمن​ الإقليمي والدولي".

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