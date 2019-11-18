اسامة سعد: اقاطع جلسة المجلس النيابي غدا وللاسباب نفسها

اعلن النائب ​اسامة سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "اقاطع جلسة ​المجلس النيابي​ غدا وللاسباب نفسها، فلا مطالب الانتفاضة على جدول الاعمال ولا اولويات الناس على جدول الاعمال ولا بحث في سبل الخروج من الازمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن".

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