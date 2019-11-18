جمعية المصارف تدعو جميع المصارف الى إعادة فتح فروعها واستئناف نشاطها غدا

دعت ​جمعية المصارف​ جميع المصارف العاملة في ​لبنان​ الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الثاني 2019 وذلك بنتيجة الإجتماع الذي عُقد عند ​الساعة​ الثانية بعد ظهر اليوم بين مكتب مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​ برئاسة ​سليم صفير​ واتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ برئاسة ​جورج الحاج​، وبعد تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في ​القطاع المصرفي​ وإعلان الإتحاد عن فكّ الإضراب العام عن العمل.

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