مسؤول أميركي: نداء نصر الله لجمع التبرعات المالية دليل على نجاح سياسة الضغط الأميركي على إيران

اعتبر منسق ​مكافحة الإرهاب​ في ​وزارة الخارجية الأميركية​ ناثان سايلز أن "نداء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لجمع التبرعات المالية دليل على نجاح ​سياسة​ الضغط الأميركي على إيران"، مشددا على أنه "لا يوجد جناح سياسي لحزب الله في لبنان لأنه منظمة إرهابية".

وأكد أن "التهديد الإرهابي الإيراني يمثل خطرا لجميع دول ​حلف شمال الأطلسي​"، مشيرا الى أنه "يجب على جميع الدول الانضمام إلى الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على موارد لتمويل أنشطتها الإرهابية".