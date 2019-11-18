مسؤول أميركي: نداء نصر الله لجمع التبرعات المالية دليل على نجاح سياسة الضغط الأميركي على إيران

اعتبر منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سايلز أن "نداء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لجمع التبرعات المالية دليل على نجاح سياسة الضغط الأميركي على إيران"، مشددا على أنه "لا يوجد جناح سياسي لحزب الله في لبنان لأنه منظمة إرهابية".
وأكد أن "التهديد الإرهابي الإيراني يمثل خطرا لجميع دول حلف شمال الأطلسي"، مشيرا الى أنه "يجب على جميع الدول الانضمام إلى الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على موارد لتمويل أنشطتها الإرهابية".
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