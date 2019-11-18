بوتين وماكرون بحثا ملف سوريا واتفقا على مواصلة التنسيق العسكري لمواجهة الإرهاب

لفت الكرملين الى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في التطورات الأخيرة بملف الأزمة السورية، واتفقا على مواصل التنسيق العسكري بين بلديهما لمواجهة التهديد الإرهابي".
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