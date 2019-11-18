لفت الكرملين الى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في التطورات الأخيرة بملف ​الأزمة السورية​، واتفقا على مواصل التنسيق العسكري بين بلديهما لمواجهة التهديد الإرهابي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وماكرون بحثا ملف سوريا واتفقا على مواصلة التنسيق العسكري لمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.