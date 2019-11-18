شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: 9 أشخاص يوميًا عدد المنتحرين فى عهد أردوغان بسبب سوء المعيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد تركيا في الآونة الأخيرة حالات انتحار متتالية، وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي انتحر 3 آلاف و161 شخصًا في 2018 أى ما يعادل انتحار 9 أشخاص في اليوم.

وعقب انتحار 4 أخوة في إسطنبول، ووجود جثث لأربعة أشخاص من نفس العائلة في محافظة أنطاليا، ووجود 3 جثث في مقاطعة باقر كوي بإسطنبول بحث المتخصصون سبب حالات الانتحار هذه ووجدوا أن السبب الأساسي هي الأزمة المالية بالبلاد، وسوء توزيع الدخل.





ووفقًا للبيانات الرسمية لمعهد الإحصاء التركى التى نشرها موقع تركيا الآن فإن عدد حالات الانتحار فى 2002 هو 2301، وفى 2003 بلغ 2707، واستمر عدد حالات الانتحار على هذا المنوال، وكانت أعلى نسبة انتحار فى 2012 حيث كانت 3287 بينما كانت فى 2011، 2677. وارتفعت في غضون عام 23%.

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ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن حالات الانتحار فى 2013 كانت 3252، وفى 2014 وصلت إلى 3169، وفى 2015 بلغت 3246، وفى 2016 أصبحت 3193، و2017 تخطت 3168، و2018 سجلت 3161، وهذا ما يعادل انتحار 9أشخاص في اليوم، و حالة انتحار واحدة كل 166 دقيقة.





بالنظر إلى سبب حالات الانتحار وجد أن نسبة كبيرة منها غير معروف، حيث أن هناك 1155 من 3161 المنتحرين في 2018 أي ما يعادل 37% غير معروف وذلك وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركى.

وذكرت البيانات أن 27% منهم انتحروا لأسباب أخرى إلا أن هذا لم يتضمن ما هي الأسباب الأخرى، و21% من الحالات المعروف سببها كانت بسبب المرض، وبلغ عدد الأشخاص الذين انتحروا بسبب «صعوبة المعيشة» 246 شخصًا أي ما يعادل نسبة 8%.