شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطالب برلمانية بخطة شاملة لـ3 وزارات لمواجهة أزمة الأمطار والتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطة كاملة تشهد تنسيقاً كاملاً بين وزارات الاسكان والتنمية المحلية والبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية التى شملت المحافظات، خلال الفترة الأخيرة، حتى لا تتكرر أزمة غرق شوارع القاهرة والجيزة مؤخراً.

فيما طالبت النائبة غادة حنفى، فى كلمتها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، بحلول غير عادية لهذة الأزمة تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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فيما طالبت النائبة شادية ثابت، بهيئة قومية لإدارة الأزمات مثل الأمطار والسيول، وكذلك استغلال الأمطار في الزراعة خاصة في الساحل الشمالي.