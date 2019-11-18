صور.. مطالب برلمانية بخطة شاملة لـ3 وزارات لمواجهة أزمة الأمطار والتغيرات المناخية

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فيما طالبت النائبة غادة حنفى، فى كلمتها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، بحلول غير عادية لهذة الأزمة تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
فيما طالبت النائبة شادية ثابت، بهيئة قومية لإدارة الأزمات مثل الأمطار والسيول، وكذلك استغلال الأمطار في الزراعة خاصة في الساحل الشمالي.
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