اقتراحات البرلمان توافق على إنشاء شركة لورش الذهب.. ووزير التموين: دعم للصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن تأسيس شركة وكيان لتجميع الورش الصغيرة لصنع الذهب، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين. وقال النائب همام العادلى، بشأن طلبه الموجه لوزير التموين ومحافظ البنك المركزى ووزير الصناعة والتجارة، إن صناعة تشغيل المشغولات الذهبية والتى يعمل بها صغار الصناع والورش الصغيرة من الصناعات الأولى بالرعاية، حيث أن أغلب هذه الورش تضم قطاع عريض من العاملين بالورش الصغيرة، ويقع عليهم استغلال كبير. Advertisements وطالب "العادلى"، بإنشاء شركة تتولى تجميع هذه الورش وتشجيعهم وتوفير الخام، والعمل على تطوير هذه الصناعة والارتقاء بها حتى تسطيع تقديم منتجات يقبل عليها السياح والدخول إلى أسواق المنطقة العربية، وسيما أن صناعة الذهب من الصناعات القديمة والرائدة فى مصر. من جانبه، أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، موافقته على الاقتراح، وأهميته فى دعم صناعة تشغيل المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن هناك مدرسة تم إنشائها في العبور لتعليم هذه الصناعة وتشجيع الشباب، والهدف الارتقاء بصناعة الذهب، وهناك معارض سيتم إنشائها فى بعض المحافظات لدعم هذه الصناعة وعرض منتجات الورش العاملة فى هذا المجال.

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