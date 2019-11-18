شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لـ"النواب": نحتاج 300 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "الجزار" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، : " إحنا مش بنقول مفيش مشكلة، إحنا بنحط الأزمة الأخيرة وفق الإمكانيات المتاحة والجهود التى تتم".
وأكد الوزير على أن الحكومة تعاملت معها بكل جديدة عبر حلول عاجلة ومتوسطة الأجل ومن ثم التحرك الحكومى وفق أزمات الأمطار فى مصر فى إطار الإمكانيات المتاحة، وهذا يعد حلول جيدة، قائلا:" إحنا شوفنا كلام وزير التنمية المحلية أن حجم المعدات فى وزارته لم يكن يتناسب مع حجم الأمطار الطبيعى، ومن ثم علينا أن نضع مشكلة الأمطار بحجمها الطبيعى وفق الإمكانيات المتاحة".
وتطرق الجزار نحو ثقافة التعامل مع أزمات الأمطار وأن البنية التحيتة غير مؤهلة سواء من شبكة الصرف أو الحارات المخصصة لسيارات الصرف، مؤكدا على أن الجميع تابع ما حدث من توقف مرورى وإزدحام كبير وهو ما عمل علي تأخر وصول سيارات الصرف لمكان الأزمات مثل كوبرى العروبة، ورغم ذلك تعاملنا بشكل حاسم وفق 24 ساعة تم القضاء علي الأزمة، قائلا:" شوفنا موجه دبى والمول غرق زى الأمطار عندنا وده كان واضح للجميع".
وعن تساؤلات الأعضاء بشأن الاستفادة من مياه الأمطار، قال وزير الإسكان:"هذا يحدث بالفعل من خلال التوجيه للأمطار للنزول إلى الترع والمصارف ومن ثم نستفيد منها فى مياه الشرب، أو اختلاطها بالمياه الجوفية وهو ما نستفيد منها أيضا"، مؤكدا على أن الاستفادة متحققة بالفعل، والحكومة قامت بدورها وفق الإمكانيات بأزمة الأمطار الأخيرة ولا تستطيع أن تعمل شبكة صرف أمطار فى المحافظات القائمة وأنما بالمدن الجديدة يتم تدارك ذلك.
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