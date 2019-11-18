شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم × 4 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرقت جلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال ما يقرب من ساعتين تم فيها الآتى:

1-وافق نهائيا بأغلبية 473 نائبا نداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون رقم7 لسنة 2016 والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

2-أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون مُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن مكافحة الشائعات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من النائبة غادة عجمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن "الذوق العام" إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

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3-إحالة 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

4- إحالة اتفاقيتين إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال المجلس اتفاقيتين إلى اللجان المختصة وهما:

قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019، حيث تم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وتم إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.