شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية سيناء على أجندة وخطط مواجهة السحابة السوداء على رأس لجان البرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تنظر لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، آفاق وتطوير التنمية فى سيناء.

أما لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، فإنها تنظر حسب جدول أعمالها، الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بشأن عدم تفعيل نص المادة (36) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بشأن الإفراج الصحى للسجناء.

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وتبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، 4 طلبات إحاطة حول تطوير السنترالات وشبكات المحمول، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن عدم إدراج سنترال منشأة أبو عمر فى خطة التطوير محافظة الشرقية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام سعد منسى، بشأن عدم توصيل خطوط التليفون الأرضى والإنترنت لمناطق القنطرة غرب والتى تضم قرى (النصر، أبو طفيلة، البياضية، الشهيد قيرى، الروضة) وجميع قرى مركز ومدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعلية.

وفى ذات السياق، تنظر لجنة الاتصالات طلب الإحاطة المقدم من النائب مهدى العمدة، بشأن تردى تغطية شبكة we للمحمول بالعديد من مناطق محافظة مطروح من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن تدنى خدمة الاتصالات بأبو حمص- البحيرة.

أما لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى، فتعمل على متابعة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية وخاصةً مخلفات (قش الأرز) ومناقشة عدد من القضايا الهامة فى قطاع الكهرباء ومنها انتشار البعوض فى العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية فى الأيام الماضية والإجراءات التى اتخذت لمواجهتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وإنشاء محطة توزيع كهرباء بمنطقة غرب المنيا التابعة للمشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.