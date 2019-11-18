شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتقاد برلمانى لتغيب وزيرى الرى والزراعة عن لجنة الأمطار:" مش هنحلها بالصور" والان مع تفاصيل الخبر
وعقب النائب محمد فؤاد فى كلمته خلال الاجتماع، بأن الأمر سيتم حله بخطة تنفيذية شاملة تضم التنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة، مضيفاً: "الموضوع مش هيتحل بصور المسئولين فى الطرق العامة"، منتقداً تغيب الوزراء عن حضور تلك اللجنة الخاصة التى يحضرها العديد من الأعضاء.
وشهد الاجتماع مطالبة النائب رضا البلتاجى برفع مستوى المعدات اللازمة لمواجهة تلك الأزمات، فيما حمل النائب محمد الحسيني المسئولية لوزير الإسكان، بقوله: "هو المسئول، المفروض يبقى عنده معدات وأجهزة وإدارات لحل هذه المشكلات"، مطالبا برفع كفاءة الشوارع.
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