شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتقاد برلمانى لتغيب وزيرى الرى والزراعة عن لجنة الأمطار:" مش هنحلها بالصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد سليمان، بأهمية حضور وزيرى الري والزراعة، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول.

وعقب النائب محمد فؤاد فى كلمته خلال الاجتماع، بأن الأمر سيتم حله بخطة تنفيذية شاملة تضم التنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة، مضيفاً: "الموضوع مش هيتحل بصور المسئولين فى الطرق العامة"، منتقداً تغيب الوزراء عن حضور تلك اللجنة الخاصة التى يحضرها العديد من الأعضاء.

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وشهد الاجتماع مطالبة النائب رضا البلتاجى برفع مستوى المعدات اللازمة لمواجهة تلك الأزمات، فيما حمل النائب محمد الحسيني المسئولية لوزير الإسكان، بقوله: "هو المسئول، المفروض يبقى عنده معدات وأجهزة وإدارات لحل هذه المشكلات"، مطالبا برفع كفاءة الشوارع.