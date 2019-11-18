شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية لمناقشة أزمة الأمطار برئاسة سليمان وهدان والان مع تفاصيل الخبر
وأكد "وهدان"، أنه وفقاً لما أعلنه رئيس البرلمان، فإن اللجنة تبحث كيفية مواجهة الآثار التى ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها، سواء فى الزراعة أو معالجتها لاستخدامها فى مياه الشرب، بحضور ممثلين عن كافة الجهات.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الأمطار تسببت في وفاة 6 أشخاص وإصابة العديد من المواطنين بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث على الطرق العامة خاصة طريق بورسعيد - القاهرة.
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