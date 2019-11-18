تفحم 19 منزلًا.. تفاصيل تقرير لجنة الأدلة الجنائية حول حريق "مول" بالشرقية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

كشف تقرير لجنة الأدلة الجنائية النهائي، عقب معاينة آثار الحريق الذي نشب صباح اليوم الاثنين، في أحد الأسواق التجارية "مول" في شارع "البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، أن الخسائر تُقدر بملايين الجنيهات، وأن النيران التهمت محتويات 19 محلًا تجاري، فيما تبين أن السبب في الحريق "ماس كهربائي".

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق هائل بأحد المولات التجارية بمنطقة "شارع البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء وخزاني مياه.

جرى إسعاف بعض المصابين بمحيط الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، فيما جرى انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه ونسبة الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.