ألمانيا: الاحتجاجات في إيران مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

دعت الحكومة الألمانية القيادة السياسية في إيران إلى الحوار مع المتظاهرين واحترام حق التجمع والتعبير عن الرأي.

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين اليوم الاثنين، عن الاحتجاجات :" إن من الأمور المشروعة والتي تستحق الاحترام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، أن يعلن الناس بشجاعة عن مطالبهم السياسية والاقتصادية على الرأي العام، كما يحدث حاليا في إيران".

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وأضافت ديمر أن برلين تتابع بقلق تطورات الوضع في إيران ولاسيما التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى والقبض على العديد من الأشخاص، وقالت إن " الناس في إيران لابد أن تتاح لهم إمكانية إبداء عدم رضاهم عن التطورات السياسية والاقتصادية والتعبير عن آرائهم بحرية وسلمية والاستعلام من المصادر العامة المتاحة وتبادل الآراء مع بعضهم بعضا".

واختتمت ديمر تصريحاتها بالقول :" من وجهة نظرنا ينبغي على الحكومة الإيرانية أن ترد على الاحتجاجات الراهنة بالاستعداد لإجراء حوار".

واندلعت احتجاجات في ايران عقب الإعلان عن رفع اسعار الوقود يوم الجمعة الماضي.