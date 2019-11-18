صور.. ختام البرنامج التدريبي "افتح مشروعك" في جامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن ختام فعاليات برنامج "تدرب وافتح مشروعك" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن البرنامج جرى تنفيذه من خلال تنظيم دورة بكلية الزراعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الممارسات الجيدة.. المكافحة المتكاملة لأمراض وآفات نخيل البلح" وجرى ختام الدورة أمس الأحد بمقر كلية الزراعة.

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وعبر "طنطاوي"، عن دعمه الكامل لكافة الأنشطة التي تخدم الخريجين والمجتمع، وترحيبه بكافة الجهات من أجل لتعاون مع الجامعة لخدمة مجتمع الوادي الجديد، مع تقديم الشكر لوزارة الشباب والرياضة متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن عدد المتدربين في البرنامج بلغ 35 خريجًا، وحاضر في الدورة 6 أعضاء في هيئة التدريس بكلية الزراعة، وباحثون متخصصون.

وأشارًا إلى أنه جرى تنفيذ "يوم حقلي" للتدريب العملي على اكتشاف ومكافحة أمراض وآفات نخيل البلح.