وزير الدفاع الماليزي يجري محادثات مع نظرائه على هامش "آسيان"

بحث وزير الدفاع الماليزي محمد سابو مع نظرائه على هامش اجتماع وزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، ورابطة الآسيان زائد 6 المنعقد في ماليزيا.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية ،اليوم الإثنين، أن سابو التقى نظيره النيوزيلندي رون مارك، حيث ناقشا خلال اللقاء مختلف القضايا،

بما في ذلك جهود؛ لتعزيز التعاون العسكري بين بلديهما.وقال وزير الدفاع الماليزي - في تغريدة نشرها على منصة التدوين المصغر "تويتر- "أن ماليزيا ونيوزيلندا أعربتا عن التزامهما بالعلاقات الثنائية بينهما"، مضيفا أنهما ناقشا الأمور المتعلقة بتغير المناخ والإرهاب، وتأثيراتهما على الوضع الأمني الذي يتغير بشكل مستمر.كما التقى سابو نظيره الصيني وي فنج هي، حيث اتفقا خلال اللقاء على تعزيز العلاقات العسكرية بين بلديهما.وشارك سابو ونظراؤه في رابطة (آسيان) في اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع دول آسيان والصين، حيث كان من بين القضايا التي تمت مناقشتها: قضية النزاع في بحر الصين الجنوبي والتدريبات البحرية.