مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى مصر

أصدر الملك حمد بن عيسي ملك البحرين، مرسوم رقم (91) لسنة 2019 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى مصر.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يُعين هشام محمد الجودر، السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية، رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية مصر
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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