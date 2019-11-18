موريتانيا: حل الأزمة الليبية سيساعد في استعادة استقرار المنطقة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ،اليوم الاثنين، إن حل الأزمة الليبية ووضع حد نهائي لها سيساعد في استعادة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، مؤكدا أن مكافحة الاٍرهاب تتطلب حتما حلا للأزمة الليبية.

وأشار الرئيس الموريتاني، خلال كلمته بمنتدى الأمن في إفريقيا الذي انطلقت أعماله في العاصمة

السنغالية اليوم الإثنين، إلى المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن في المنطقة كمجموعة الخمس بالساحل ودوّل الميدان ومسار نواكشوط ومبادرة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والقوات الأممية في مالي، مستعرضا التحديات التي تواجهها هذه المبادرات في فضاء متعدد الأخطار والتعقيدات.وأكد الغزواني أنه لا يمكن للسلم أن يتحقق دون ضمان التنمية، فالمسار أن لا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال.واستعرض الرئيس الموريتاني المقاربة الأمنية الموريتانية، مشيرا إلى أنها ارتكزت على ترسانة قانونية وآليات عملية بينت للشباب خطر الاٍرهاب والتطرف من خلال الحوار الذي شارك فيه عدد من كبار علماء البلد إضافة إلى تجفيف منابع تمويله ورقابة الحركية المالية في البلد.