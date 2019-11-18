اتفقا على مواصل التنسيق العسكري.. مباحثات روسية فرنسية بشأن الأزمة السورية

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مباحثات مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة في ملف الأزمة السورية، واتفقا على مواصل التنسيق العسكري بين بلديهما لمواجهة التهديد الإرهابي.
وأفاد الكرملين، في بيان، بأن الزعيمين أجريا، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية تطرقتإلى عدد من القضايا الثنائية والدولية، مشيرا إلى ان بوتين وماكرون "شددا خلال مناقشة الأوضاع في سوريا على أهمية انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية إضافة إلى تنظيم المساعدة الإنسانية الشاملة للبلاد". حسب روسيا اليوم.
وأضاف الكرملين أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة التنسيق عبر الأجهزة العسكرية لروسيا وفرنسا بهجف التصدي الفعال للتهديد الإرهابي في المنطقة".
كما تطرق الجانبان خلال المكالمة إلى تطورات القضية الأوكرانية وعدد من المسائل الحيوية في إطار الحوار الروسي الفرنسي، متفقين على الاستمرار في الاتصالات بين البلدين على مستويات عدة.
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