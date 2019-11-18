استطلاع يظهر تقدم حزب المحافظين على "العمال" في بريطانيا

أظهر استطلاع نشره اليوم الاثنين برنامج "صباح الخير بريطانيا" (جود مورننج بريتين) التلفزيوني تقدم حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 14 نقطة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على 42 في المئة من الأصوات مقابل 28 في المئة لحزب العمال. وحصل حزب الديموقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي على 13 في المئة في حين حصل حزب بريكست على خمسة في المئة.

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وشمل الاستطلاع 1010 راشدين من خلال التليفون فيما بين يومي 14 و16 نوفمبر.