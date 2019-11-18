كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إسرائيل تجري تدريبات عسكرية "مفاجئة "

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إجراء تدريباته العسكرية المفاجئة التى قد بدات منذ يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعطيل الدراسة في إيران غدا الثلاثاء

أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة في طهران، غدا الثلاثاء بسبب الاحتجاجات التي عمت 22 محافظة من أصل 31، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاحتجاجات العراقية تتواصل في 9 محافظات

اندلعت مظاهرات احتجاجية عراقية، مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وتسع محافظات أخرى، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور.

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