كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترحيل 62 مهاجر غير شرعي من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة مراقبة الهجرة الليبية في مدينة بنغازي الشرقية، يوم أمس الأحد، ترحيل 62 مهاجرًا غير شرعي إلى تشاد والسودان.

وقالت الوزارة، في بيان إن "المهاجرين تم ترحيلهم براً عبر الحدود الجنوبية مع تشاد والسودان".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة مؤخرًا، أن ليبيا بها أكثر من 650,000 مهاجر غير شرعي، يوجد 6000 منهم من بينهم نساء وأطفال، محتجزون في مراكز الاحتجاز.

الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من الأفارقة، يختارون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا من ليبيا؛ حيث كانت البلاد غارقة في انعدام الأمن والفوضى منذ سقوط زعيمها السابق معمر القذافي في عام 2011.

وتزدحم الملاجئ في ليبيا بآلاف المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في البحر أو اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن الليبية على الرغم من النداءات الدولية لإغلاق تلك المراكز.

وكشف استطلاع ميداني، أجرته كل من المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي على المهاجرين في ليبيا، رغبة 25% من المشاركين فقط في العودة إلى البلدان التي ينحدرون منها، في حين فضل الأغلبية البقاء.

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وقال المشاركون في الاستطلاع، إنهم دفعوا نحو 700 دولار للقيام بالرحلة إلى ليبيا، 40% من قيمة المبلغ استدانوها لتدبير تكاليف الرحلة، فيما أشاروا إلى رغبتهم بالبقاء في ليبيا رغم الظروف المعيشية الصعبة، التي يمرون بها، وقضاء واحد من كل أربعة مهاجرين يوما كاملا دون تناول الطعام خلال أكتوبر الماضي.

وأفرجت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي عن نتائج استطلاعهما المشترك يوم السبت، مع عينة متنوعة من المهاجرين من الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية من 36 دولة متواجدين في ليبيا.