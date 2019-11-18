كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: احتجاجات إيران حول أسعار البنزين تنتشر سريعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاحت الاحتجاجات على أسعار البنزين نحو 100 مدينة وبلدة في إيران، مما أدى إلى إندلاع العنف بشكل أسرع من الاحتجاجات الاقتصادية الواسعة النطاق في عام 2017، والتجمعات حول الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد عام 2009.

ولا يزال حجم الاضطرابات، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، غير واضح؛ حيث أغلقت السلطات الإنترنت في هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.

وقبل ذلك، يُزعم أن مقاطع الفيديو عبر الإنترنت تُظهر أن الأشخاص يتخلون عن سياراتهم على الطرق السريعة الرئيسية ويسيرون في مراكز المدينة، وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف؛ حيث أشعل مثيري الشغب النار في محطات الوقود، وهاجموا البنوك وسرقوا المتاجر.

وبينما أثار قرار الرئيس حسن روحاني رفع أسعار البنزين، التي حددتها الحكومة، فإن الاحتجاجات تتجذر في المشاكل الاقتصادية المستمرة منذ عقود، والتي تفاقمت بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن بعض الهتافات الاحتجاجية تتحدى بشكل مباشر ثيوقراطية إيران، فإن حكومتها لديها القوة البشرية والخبرة لإخماد المظاهرات بسرعة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

إخماد النار بالبنزين

بالنسبة للإيرانيين، فإن البنزين الرخيص يعتبر عمليا حقًا مكتسبًا، وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، ومع استمرار ندرة الوظائف، يعمل الكثير من الإيرانيين كسائقي سيارات أجرة غير رسميين، ولكن الأسعار المدعومة أفادت تهريب البنزين الأثرياء والمحرض من إيران إلى الدول المجاورة.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية، أن إيران أنفقت أكثر من أي دولة أخرى في العالم لدعم تكاليف الوقود الأحفوري في عام 2018، 69 مليار دولار في المجموع، وقالت الوكالة إن "أكثر من 26 مليار دولار ذهبت لدعم النفط".

وأثارت الدفعات السابقة لخفض الإعانات الاحتجاجات، لذا غيرت حكومة روحاني الأسعار في وقت مبكر من يوم الجمعة دون سابق إنذار، وترى الأسعار الجديدة أن المستهلكين يدفعون 13 سنتًا للتر (49 سنتًا للغالون) على أول 60 لترًا شهريًا، وبعد ذلك، يدفعون 26 سنتًا للتر (98 سنتًا للغالون).

المظاهرات تتصاعد بسرعة في إيران

ومنذ ارتفاع الأسعار، تخلّى المتظاهرون عن السيارات على طول الطرق السريعة الرئيسية، وانضموا إلى الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة طهران وفي أماكن أخرى، وتحولت بعض الاحتجاجات إلى عنف، حيث أشعل المتظاهرون النيران أثناء إطلاق النار.

ويبقى أن نرى عدد الأشخاص، الذين قُبض عليهم أو أصيبوا أو قُتلوا. ورفعت السلطات الإيرانية يوم الأحد، عدد القتلى الرسمي في أعمال العنف إلى ثلاثة على الأقل، ومع ذلك، قد يكون هذا الرقم منخفض، وأظهرت لقطات من الاحتجاجات أشخاصًا أصيبوا بجروح خطيرة.

Advertisements

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري في البلاد، يوم الأحد أن المتظاهرين قاموا بنهب حوالي 100 بنك ومتجر في البلاد.

ونقلت "فارس" عن السلطات، قولها: إن "السلطات ألقت القبض على حوالي 1000 شخص"، نقلًا عن مسؤولين أمنيين لم تذكر أسماءهم.

وجزء من السبب في أنه لا يزال من الصعب معرفة ما يحدث في إيران، لأن السلطات أغلقت الوصول إلى الإنترنت، ومنذ وقت متأخر من ليلة السبت، انتقل الوصول من أسوأ إلى غير موجود في جميع أنحاء البلاد.