كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعطيل الدراسة في إيران غدا الثلاثاء بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة في طهران، غدا الثلاثاء بسبب الاحتجاجات التي عمت 22 محافظة من أصل 31، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقالت مصادر إيرانية، لقناة العربية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين في طهران.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية، نحو ألف شخص، خلال يومين من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع أسعار البنزين، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد.

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وعمت الاحتجاجات عشرات المدن الإيرانية، ضد ارتفاع أسعار الوقود، فيما قتل 4 محتجين في منطقة المحمرة جنوب غرب البلاد، إثر اشتباكات مع الأمن. كما قتل محتج الجمعة في مدينة سرجان

وقال حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي: "للأسف قتل شخص"، مؤكداً أنه "مدني". وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا". وأضاف أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح خلال التظاهرات.

وامتدت التظاهرات المنددة برفع سعر الوقود إلى 53 مدينة إيرانية، حيث عمد عدد من المحتجين، في طهران، إلى قطع "أوتوستراد همت"، و"أوتوستراد حكيم" عبر إطفاء محركات السيارات، بغية الاحتجاج على رفع أسعار الوقود.