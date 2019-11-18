النجمة المصرية صابرين تتخلى عن غطاء الرأس

فاجأت الفنانة المصرية الشهيرة صابرين، أمس الأحد، الجمهور العربي، بظهورها بدون غطاء الرأس، الذي كانت تضعه لسنوات طويلة.

ونشرت صابرين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورها بدون غطاء الراس المعتاد، يظهر فيها شعرها باللون الأشقر.

نزع صابرين لغطاء الرأس، خلف ردود فعل غاضبة من طرف فئة من الجمهور لترد المعنية بالأمر، عبر تصريح لموقع “اليوم السابع” المصري، تؤكد فيه أنها لم تكن محجبة أبدا، وارتداءها لغطاء الرأس كان بنية الاحتشام فقط، مضيفة أن الأمر شأن يخص علاقتها مع ربها.

وقالت صبرين في تصريحها: “أنا لم أكن محجبة من البداية ولكني محتشمة، وظهوري مرة أخرى بشعري ليس مفاجأة “.

وكانت صابرين خلال المدة التي ارتدت فيها الحجاب، تقدم بعض الأدوار بشعر مشتعار فوق رأسها، ما جعلها عرضة الانتقادات آنداك كذلك.