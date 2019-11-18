عاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتأكيد على أن الزيادة في ثمن قنينة الغاز “إشاعة”.
وقال العثماني، خلال حديثه أمس الأحد في مهرجان خطابي لحزبه بقرية السويهلة نواحي مراكش، إن جميع البرامج الاجتماعية الحكومية، تحسنت في عهد حكومته.
وقال العثماني إن حكومته، عممت برنامج “تيسير” على كل الجماعات القروية، للمستويين الابتدائي والإعدادي، من أجل دعم تمدرس الأطفال من الأسر الفقيرة، ووقف الهدر المدرسي.
واعتبر العثماني أن خبر الزيادة في ثمن قنينات الغاز، هو “إشاعة” واختلافات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن ميزانية 2020، خصصت فيها الحكومة 14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، ومنه دعم الغاز والسكر والدقيق المدعم.
وشدد العثماني على أن ميزانية دعم الغاز، هي “ميزانية كديرها الدولة والحكومة ونحن حريصون عليها”، نافيا كل إشاعات زيادات سعر “البوطة”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: الزيادة في سعر “البوطة” إشاعة وسندعم صندوق المقاصة بـ14 مليار في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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