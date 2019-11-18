“عساف” يتضامن مع صحفي أصيب في قصف “إسرائيلي”.. ويلغي حفلا بالسعودية!

قرر الفنان الفلسطيني محمد عساف، تأجيل حفله في السعودية، تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه، نتيجة رصاصة من الاحتلال الاسرائيلي أثناء قيامه بتغطية ميدانية.

ونشر عساف صورة يغطي فيها عينه، كطريقة للتضامن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة الصحفي الفلسطيني، وعلق: “تضامناً مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ 16/11/2019 لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى”.

وبخصوص إلغاء الحفل الذي كان مقررا في السعودية الجمعة، قدم عساف اعتذاره من الجمهور، وموضحا أن التأجيل سببه الظروف التي يمر بها الفلسطيون بغزة.

يذكر أن نبأ فقدان الصحفي الفلسطيني معاذ عمرانة لعينه أثناء تأديته لواجبه المهني، بسبب رصاصة من الاحتلال الاسرائيلي، خلق موجة غضب وتضامن كبيرة في العالم العربي بأكمله.