محرك البحث “غوغل” يحتفل بالذكرى الـ64 لاستقلال المغرب

يحتفل محرك البحث الأمريكي الشهير “غوغل”، اليوم الإثنين 18 نونبر، بالذكرى الـ64 لاستقلال المغرب، من خلال وضع رسم مخصص لهذه المناسبة على صفحته الرئيسية.

فقد زين محرك “غوغل” صفحته الرئيسية بالعلم المغربي مرفرفا على خلفية زرقاء ترمز إلى السماء.

ويؤرخ هذا اليوم للحظة فارقة في تاريخ المملكة، وتحديدا الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك محمد الخامس بتاريخ 18 نونبر 1955 معلنا فيه عن نهاية الحماية وتحرير الوطن.

الملك الراحل حينها، عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية، وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مؤكدا أن المغرب انتقل من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر.

يشار إلى أن “غوغل” يحتفي سنويا بالمغرب، في هذا اليوم الخاص، من خلال شعارات ورسوم تجسد رموزا وطنية مغربية.