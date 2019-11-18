حريقان في وادي عارة وقرب الفريديس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت عدة حرائق في أحراش ومناطق مفتوحة في بعض المناطق بالبلاد، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق ومنع انتشار ألسنة النار إلى المناطق السكنية.

وفي منطقة وادي عارة، شب حريق هائل بمنطقة حرشية بعد ظهر اليوم، الإثنين. واستدعيت طواقم من الإطفاء، بمساندة عدة مروحيات، إلى مكان الحريق وعملت على إخماد ألسنة النار.

وعلم أنه جرى إغلاق شارع 6 أمام حركة السير بسبب خروج الحريق عن السيطرة وخشية وصوله إلى الشارع.

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وبالقرب من بلدة الفريديس، شب حريق آخر واستدعيت طواقم إطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

يذكر أن سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين في أرجاء البلاد بعدم إشعال النار في هذه الأيام وعدم تنفيذ أية أعمال قد تتسبب باندلاع النار في أماكن مفتوحة أو بالقرب من أشجار، نباتات، أشواك وغيرها.