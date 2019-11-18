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مارسيلو يقترب من العودة للعب مع ريال مدريد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم الإسباني، مارسيلو، بات على أعتاب العودة للعب بشكل طبيعي مع فريقه، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به.

وكان مارسيلو قد تعرض للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على غلطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينغي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من .

وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجي، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لاسيما وأنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا.

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