أمانة الإنتقالي تناقش جرائم الإخوان في شبوة وتحركاتهم المشبوهة في عدن

الإثنين 18 نوفمبر 2019

صورة من اللقاء

ناقشت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم الإثنين، برئاسة مساعد الأمين العام فضل محمد الجعدي، الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة وما ترتكبه القوات العسكرية الإخوانية من جرائم بحق أبناء المحافظة، بهدف عرقلة مسار اتفاق الرياض .



وتطرق الاجتماع إلى الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن، وتحديداً مديرية سعد، مساء أمس، حيث استنكرت الأمانة العامة تلك للأحداث ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة، من خلال نشر الفوضى عبر المجاميع المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، وحيّت في المقابل التعامل المسؤول الذي أبداه رجال الأمن مع تلك المجاميع حفاظاً على السكينة العامة.

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كما ناقش الاجتماع خطة الاحتفال بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر التي قدمتها اللجنة التحضيرية لهذه المناسبة، ودعى الاجتماع اكأبناء الجنوب للمشاركة الفعالة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

واستمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من الدائرة الاقتصادية، حول المشهد الاقتصادي، والأعباء التي تثقل كاهل المواطن، جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعدم ضبط سعر الصرف من قبل الجهة المختصة، وكذا مشكلات تحصيل الضرائب والواجبات، والتدهور في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقرير المقدم من دائرة الشباب والطلاب حول نشاط عمل الدائرة خلال الفصل الثالث من الجاري العام 2019 .

وأستعرض الاجتماع تقارير الإنجاز لدوائر الأمانة خلال الأسبوع المنصرم، ومهام عمل الدوائر والترتيبات لأهم الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الأسبوع المقبل .