شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يصل إلى حضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 أفادت مصادر محلية، وفقا لـ(اليمن العربي) أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وصل اليوم الإثنين، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت .

وأضافت المصادر، أن السفير أشاد بتجربة حضرموت في حفظ الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب . Advertisements وفي أواخر يوليو الماضي، زارت مساعدة وزير الخارجية الامريكي دينيس ناتالي برفقة وفد رفيع محافظة حضرموت بهدف تقديم المساعدات في عدة مجالات وايجاد السبل المناسبة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في حضرموت. وقالت ناتالي إن الولايات المتحدة تركز حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها .. مشيرة إلى حضرموت نجحت في تحقيق الشرط الأول وهو الاستقرار وبسط الأمن، الأمر الذي يهيئ لتقديم مساعدات في مجالات أخرى وايجاد السبل المناسبة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في حضرموت.

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