شاهد صور وصول رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة عدن

الإثنين 18 نوفمبر 2019

حظي رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، لدى وصوله اليوم الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن بإستقبال رسمي حضره عدد من المسؤوليين المدنيين والأمنيين والعسكريين يتقدمهم، محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، ونائب وزير الداخلية، علي ناصر لخشع .



وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن عودة رئيس الوزراء، إلى عدن هي لممارسة مهامه وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي .

ويرافق رئيس الوزراء الدكتور، سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء محمد العناني، ووزير الأوقاف أحمد بن عطية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، ووزير الإتصالات، لطفي باشريف ووزير الإدارة المحلية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات .