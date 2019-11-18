- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور وصول رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
حظي رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، لدى وصوله اليوم الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن بإستقبال رسمي حضره عدد من المسؤوليين المدنيين والأمنيين والعسكريين يتقدمهم، محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، ونائب وزير الداخلية، علي ناصر لخشع .
وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن عودة رئيس الوزراء، إلى عدن هي لممارسة مهامه وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي .
ويرافق رئيس الوزراء الدكتور، سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء محمد العناني، ووزير الأوقاف أحمد بن عطية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، ووزير الإتصالات، لطفي باشريف ووزير الإدارة المحلية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صور وصول رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.