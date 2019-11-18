روسيا تعلن استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات 'تي-90' للعراق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات روسية من طراز "تي-90" للعراق.
وقال مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني لوكالة "تاس"، إن المحادثات جارية بين الطرفين حول ترتيب وشروط تنفيذ المرحلة الثانية من تصدير مدرعات روسية لبغداد.
وبإمكان دبابة "تي-90"، المزودة بأسلحة قوية ونظام مطور لإدارة النيران، ودروع متينة فعالة، أداء مهامها القتالية سواء في النهار أو في الليل، وعلى اختلاف الظروف المناخية وتمتاز بخفة المناورة. وتستخدم هذه الدبابة لمحاربة الدبابات والمدافع ذاتية الحركة وغيرها من أنواع المدرعات.
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