ايران وكردستان العراق تبحثان توطيد العلاقات

تباحث القنصل الايراني في السليمانية بكردستان العراق مهدي شوشتري مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تنمية التعاون بين الجانبين على مختلف الصعد. وتباحث شوشتري ورئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في كردستان العراق رزكار غفور والوفد المرافق، في مبنى القنصلية الايرانية في مدينة السليمانية بكردستان العراق اليوم الاثنين، حول أحدث التطورات الجارية في المنطقة ومنها العراق ومنطقة كردستان.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، القواسم المشتركة والفرص المهمة المتاحة، وأكدا في ذات الوقت على تنمية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطقة كردستان العراق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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