شرطة الطاقة تنفي منح قدم ومكافأة مالية للضباط والمراتب

نفت مديرية شرطة الطاقة، الاثنين، منح قدم ومكافأة مالية من قبل وزير الداخلية للضباط والمراتب.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض الصفحات نشرت عبر تطبيق الفيس بوك خبر مفاده، صورة عن رسالة (برقية) صادرة من مديرية شرطة الطاقة تحتوي على نص بمنح الوزير قدماً للضباط والمراتب مع مكافئة مالية".
وأضافت أن "هذه الرسالة مزورة وغير صحيحة وغير رسمية ولا تعد عائديتها إلينا"، داعية الى "توخي الدقة والحذر من هكذا أخبار كاذبة هدفها أثارة الرأي العا".
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