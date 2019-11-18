البرلمان: الفترة المقبلة ستشهد اقرار قوانين تمثل جوهر الاصلاح السياسي

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الاثنين، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار قوانين تمثل جوهر الإصلاح السياسي والتغيير الحقيقي الذي يتطلع اليه الشعب.
وأوضح الكعبي خلال الاجتماع، أن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكداً أن "القانونين يمثلان ركيزة أساسية وجوهر الإصلاح السياسي والتغيير الذي يتطلع إليه الشعب".
واشار الى ان "جلسة يوم غد، ستتضمن قراءة القانونين أعلاه لمناقشتهما والتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة"، مضيفاً أن "المجلس سيقر غداً أيضاً جملة تشريعات مهمة وتمس حاجة المواطن وتحقيق مطالبه كقانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين والضمان الصحي والنزاهة".
ولفت الكعبي، إلى "ضرورة ان يكون للشعب رأي ازاء جميع القوانين التي ستشرع داخل المجلس للاطلاع على جميع المواد الواردة فيها".
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